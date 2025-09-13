Новини
С един клик - ти контролираш системата: МЗ популяризира мобилното приложение еЗдраве
Автор: Лора Димитрова 16:27
©
Национална кампания за популяризиране на мобилното приложение еЗдраве продължава. През следващата седмица мобилните екипи отново излизат на терен, за да окажат съдействие на хората за първоначалното активиране и използване на електронното здравно досие. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В периода 15 – 21 септември пунктове за съдействие ще бъдат разкрити в редица по-малки градове и села, сред които Банско, Свищов, Криводол, Тервел, Лом, Победа, Комарево, Лозница, Златица и други.

Карта с всички локации ще откриете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: https://www.mh.government.bg/…/informaciya-za…/eZdrave






Все още няма коментари към статията.
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
Лято 2025
Войната в Украйна
1 2 3 4 5
