© виж галерията Европейската комисия представи днес нова, по-бърза и по-оперативна железопътна мрежа за целия Европейски съюз, която трябва да започне да функционира до 2040 г.,предава Proto Thema.



Според изпълнителния вицепрезидент на Комисията за кохезия и реформи Рафаеле Фито и комисаря по транспорта Апостолос Тзицикоста, новият план за действие за високоскоростните железопътни линии определя стъпките, необходими за създаването на по-бърза, по-оперативно и по-добре свързано европейско мрежа, като се намали времето за пътуване и се превърнат железниците в по-привлекателна алтернатива на въздушния транспорт за къси разстояния, като по този начин се увеличи броят на пътниците и се подпомогнат регионалните икономики и туризмът.



Планът предвижда свързване на основните възли в ЕС със скорост 200 км/ч и повече. Пътниците ще могат да пътуват от Берлин до Копенхаген за четири часа, вместо за седем, както е днес, и от София до Атина за шест часа, вместо за 13 часа и 40 минути, както е днес. Новите трансгранични връзки ще позволят също така по-бързи и по-лесни пътувания, като например Париж-Лисабон през Мадрид, и подобрена свързаност между балтийските градове.



Позовавайки се на Гърция, комисар Тзицикостас подчерта, че представената от Комисията програма ще подкрепи усилията на Министерството на транспорта и инфраструктурата на Гърция, тъй като страната ни ще извлече значителни ползи, като европейски средства и ноу-хау, за ремонт на проблемни участъци от железопътната мрежа или такива, които са претърпели щети от природни бедствия, за да се направи железопътният транспорт в Гърция безопасен и съобразен с европейските стандарти.



За да реализира тази визия, Комисията предлага четири основни направления за действие:



Премахване на трансграничните затруднения чрез задължителни графици, които ще бъдат определени до 2027 г., и определяне на варианти за по-високи скорости, включително много над 250 км/ч, когато това е икономически изгодно.



Разработване на координирана стратегия за финансиране, включително стратегически диалог с държавите-членки, индустрията и финансиращите организации, която да доведе до споразумение за високоскоростни железопътни линии за мобилизиране на необходимите инвестиции. Подобряване на условията за железопътния сектор и железопътните оператори, за да могат да инвестират, да разработват иновативни решения и да работят конкурентно, чрез по-привлекателна регулаторна среда, чрез укрепване на трансграничните системи за издаване на билети и резервации, подкрепа на пазара на употребявано подвижно съоръжение и ускоряване на развитието на цифрови системи за управление.



Както посочва Комисията, освен по-кратките времена за пътуване, проектът ще намали задръстванията и ще освободи капацитет по конвенционалните линии, улеснявайки нощните влакове, товарния транспорт и военната мобилност, като същевременно ще засили конкурентоспособността на Европа в туризма и промишлеността.