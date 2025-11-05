Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
С бърз влак от София до Атина за 6 часа, но откога
Автор: Николина Александрова 12:51Коментари (1)80
©
виж галерията
Европейската комисия представи днес нова, по-бърза и по-оперативна железопътна мрежа за целия Европейски съюз, която трябва да започне да функционира до 2040 г.,предава Proto Thema.

Според изпълнителния вицепрезидент на Комисията за кохезия и реформи Рафаеле Фито и комисаря по транспорта Апостолос Тзицикоста, новият план за действие за високоскоростните железопътни линии определя стъпките, необходими за създаването на по-бърза, по-оперативно и по-добре свързано европейско мрежа, като се намали времето за пътуване и се превърнат железниците в по-привлекателна алтернатива на въздушния транспорт за къси разстояния, като по този начин се увеличи броят на пътниците и се подпомогнат регионалните икономики и туризмът.

Планът предвижда свързване на основните възли в ЕС със скорост 200 км/ч и повече. Пътниците ще могат да пътуват от Берлин до Копенхаген за четири часа, вместо за седем, както е днес, и от София до Атина за шест часа, вместо за 13 часа и 40 минути, както е днес. Новите трансгранични връзки ще позволят също така по-бързи и по-лесни пътувания, като например Париж-Лисабон през Мадрид, и подобрена свързаност между балтийските градове.

Позовавайки се на Гърция, комисар Тзицикостас подчерта, че представената от Комисията програма ще подкрепи усилията на Министерството на транспорта и инфраструктурата на Гърция, тъй като страната ни ще извлече значителни ползи, като европейски средства и ноу-хау, за ремонт на проблемни участъци от железопътната мрежа или такива, които са претърпели щети от природни бедствия, за да се направи железопътният транспорт в Гърция безопасен и съобразен с европейските стандарти.

За да реализира тази визия, Комисията предлага четири основни направления за действие:

Премахване на трансграничните затруднения чрез задължителни графици, които ще бъдат определени до 2027 г., и определяне на варианти за по-високи скорости, включително много над 250 км/ч, когато това е икономически изгодно.

Разработване на координирана стратегия за финансиране, включително стратегически диалог с държавите-членки, индустрията и финансиращите организации, която да доведе до споразумение за високоскоростни железопътни линии за мобилизиране на необходимите инвестиции. Подобряване на условията за железопътния сектор и железопътните оператори, за да могат да инвестират, да разработват иновативни решения и да работят конкурентно, чрез по-привлекателна регулаторна среда, чрез укрепване на трансграничните системи за издаване на билети и резервации, подкрепа на пазара на употребявано подвижно съоръжение и ускоряване на развитието на цифрови системи за управление.

Както посочва Комисията, освен по-кратките времена за пътуване, проектът ще намали задръстванията и ще освободи капацитет по конвенционалните линии, улеснявайки нощните влакове, товарния транспорт и военната мобилност, като същевременно ще засили конкурентоспособността на Европа в туризма и промишлеността.

Още по темата: общо новини по темата: 70
30.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
Катастрофа с много коли на "Витошка"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
План за възстановяване и устойчивост на България
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: