© БСТ виж галерията Директорът на дирекция "Селекция, договориране и отчитане“ в Центъра за развитие на човешките ресурси, г-жа Моника Янакиева, беше част от официална българска делегация в Рим, Италия. Делегацията включваше младежи от Сдружение "Младежки гвардейски отряди, чието официално посещение се реализира чрез финансиран от Програма "Еразъм+“ (сектор "Младеж“) проект, г-жа Росица Кирова –председател на Комисията за прякото участие на гражданите в Народното събрание, г-н Петър Младенов – зам.-министър на младежта и спорта, г-жа Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на образованието и науката, полк. Петър Киндалов – командир на Националната гвардейска част, Джузепе де Франческо – почетен консул на Италия в Пловдив.



Върховият момент от визитата на българската делегация беше тържествената аудиенция при Негово Светейшество Папа Лъв XIV. Светият отец подчерта колко отговорна и същевременно благородна е мисията да се работи с младите хора, да бъдат подкрепяни и възпитавани в дух на добродетели и солидарност. Именно в този контекст, Програма "Еразъм+“ се явява силен инструмент, който отваря хоризонти за личностно израстване, междукултурен обмен и придобиване на нови умения. От името на ЦРЧР, г-жа Янакиева поднесе специален подарък - книгата "Алманах: България от А до Я“, която съдържа богат исторически, културен и природен обзор на страната ни, представяйки я като част от европейското културно наследство.



Наситената програма на делегацията включваше още редица важни срещи и дискусии. В президентския дворец на Италианската република бе посрещната от Пиетро Колапинто – съветник на държавния глава. Гостите се запознаха с историята на сградата и символиката на президентския герб, като имаха възможност да разгледат и кабинета на италианския президент. След това програмата продължи с посещение в базата за подготовка на местните гвардейци, Сената на Италианската република, Министерството на външните работи и международното сътрудничество, Министерството на труда и социалните политики, Министерството на образованието и заслугите и Министерството на младежта и спорта.



"Тази визита е силно послание за добавената стойност, която Програма "Еразъм+“ носи – не само чрез предоставяне на образователни и професионални възможности за младите хора, но и чрез създаване на нови перспективи за междуинституционално сътрудничество, културно разбирателство и устойчиви международни партньорства“, коментира г-жа Моника Янакиева.



Благодарение на подобни инициативи България укрепва своята роля на активен и надежден партньор в европейските образователни и младежки политики, а Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) продължава да бъде ключов фактор в тяхното реализиране.