С 983 гласа "за" Бойко Борисов остава председател на ГЕРБ и бе преизбран от членовете на партията.

За негови заместници той посочи Даниел Митов и Томислав Дончев

В Контролната комисия влизат Цвета Караянчева - председател, Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Галя Василева, Георги Мараджиев и Любомир Перчинков.

В Изпълнителната комисия влизат - Димитър Николов, Живко Тодоров, Костадин Димитров, бившата кметица на София Йорданка Фандъкова, депутатите Делян ДобревКостадин АнгеловДеница Сачева и Георг Георгиев, както и Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Владимир Темелков, Стефан Арсов.

Всички решения бяха взети единодушно.