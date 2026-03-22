Бойко Борисов остава председател на ГЕРБ и бе преизбран от членовете на партията.
За негови заместници той посочи Даниел Митов и Томислав Дончев.
В Контролната комисия влизат Цвета Караянчева - председател, Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Галя Василева, Георги Мараджиев и Любомир Перчинков.
В Изпълнителната комисия влизат - Димитър Николов, Живко Тодоров, Костадин Димитров, бившата кметица на София Йорданка Фандъкова, депутатите Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева и Георг Георгиев, както и Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Владимир Темелков, Стефан Арсов.
Всички решения бяха взети единодушно.
