ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, друг "настъпа" Майбаха само до 180
171 са засечените скорости над ограниченията. От тях 148 са водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия“ са засечени две скорости - 227 и 180 км. ч. при ограничение 140 км. ч.
На територията на ОДМВР-Сливен, по време на проверките, са установени един водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един водач с алкохол над 1,2 промила, двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици. Установен е един неправоспособен водач и четири случая на неправилно изпреварване.
Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства.
На автомагистрала "Тракия“ има денонощно екипи на сектор "Пътна полиция“-Сливен, които следят за спазване на правилата за движение. Продължава засиленото полицейско присъствие по главните и второстепенни пътища в област Сливен. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: