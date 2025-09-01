© виж галерията 76 екипа на ОДМВР-Сливен са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на областта. Проверени са 1231 лица, 956 леки автомобили и 121 товарни автомобили.



171 са засечените скорости над ограниченията. От тях 148 са водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия“ са засечени две скорости - 227 и 180 км. ч. при ограничение 140 км. ч.



На територията на ОДМВР-Сливен, по време на проверките, са установени един водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един водач с алкохол над 1,2 промила, двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици. Установен е един неправоспособен водач и четири случая на неправилно изпреварване.



Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства.



На автомагистрала "Тракия“ има денонощно екипи на сектор "Пътна полиция“-Сливен, които следят за спазване на правилата за движение. Продължава засиленото полицейско присъствие по главните и второстепенни пътища в област Сливен. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.