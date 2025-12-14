Ръст в цените на някои основни хранителни продукти. Справка нав седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) показва покачване както при млечните продукти, така и при някои плодове и зеленчуци.Индексът на тържищните цени (ИТЦ) е стигнал до 2,364 пункта.Цената насе понижила с 0,14 на сто до 11,82 лева за килограм.е стигнало цена - 1,40 лева, като се отбелязва ръст 2,19%.- стига до 2,40 лева - 3,54 на сто.показва ръст с 0,98 на сто и се продава за 3,08 лева за брой.отбелязва ръст с 3,51 на сто до 7,02 лева за килограм. Цената насъщо се повишила с 1,42 на сто до 0,43 лева за брой на едро.- 3,29 лева и е поскъпнало 0,80 на сто. Ръст има е при цената накоято се качва с 2,43 на сто до 4,30 лева за килограм. Задаваме 1,90 лева.Поевтиняват значително- с 11,34 на сто до 0,86 лева,- с 11,16 на сто до 0,78 лева,- с 2,55 на сто до 1,07 лева.Цената насъщо е надолу - с 3,75 на сто до 2,67 лева за килограм, присъс 7,30 на сто до 3,15 лева за килограм. Поскъпване се вижда при- с 6,26 на сто нагоре до 2,14 лева за килограм.