Ръст на кибератаките към България
Предстои центърът за наблюдение, който в момента отговаря за критичната инфраструктура, да бъде надграден и да се превърне в Национален оперативен център за киберсигурност. Целта е създаването на единен и ефективен механизъм за противодействие срещу все по-честите кибер и хибридни атаки.
След началото на войната в Близкия изток експерти отчитат увеличение на хибридните атаки. Най-често става въпрос за опити да се атакуват ключови платформи на ЕС и НАТО. В мрежата се активират и мощни кампании за дезинформация.
В глобален мащаб експертите отчитат 700% ръст на атаките, предава БНТ.
Проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Киберорганизираните престъпни консорциуми се обединяват около печеленето на бързи пари и влияние. През последните няколко години те стават изключително добре организирани, по-агресивни и много последователни в своята тактика в дигитална среда.“
Симеон Кърцелянски, мениджърът "Киберсигурност“ в "Информационно обслужване“: "Да, България не е пряк участник в този тип конфликт, но на територията на страната също се наблюдават подобни атаки. Заради спецификите на инфраструктурите не мога да споделя по-детайлна информация.“
По данни на "Информационно обслужване“ миналата година в България са регистрирани 1513 инцидента.
"Инциденти, свързани с така наречения отказ на услуги, фишинг имейли, имейли, които изграждат фалшиви самоличности, или инфектиране на работни станции на потребители с цел да се откраднат идентификационни данни и банкови сметки“, обясни Кърцелянски.
Най-често се засягат сайтове или конкретни потребителски услуги, като по този начин се използва и психологическо въздействие. Другият вид са т.нар. безшумни атаки – професионални хакерски групи се внедряват в различни инфраструктури, за да събират информация.
Пример за това е спирането на тока в Украйна след началото на войната.
"Преди около два месеца Националният център за киберсигурност на Полша публикува доклад за координирана атака към тяхната инфраструктура за електрозахранване, която е имала за цел да осуети електроснабдяването в страната“, допълни Кърцелянски.
На фона на увеличаващите се атаки, оперативният център по киберсигурност у нас вече се надгражда. Технологиите в новата архитектура за национална сигурност използват голяма част от американския опит и обмен на разузнавателна информация.
"Когато има инцидент на територията на друга държава, независимо дали е от ЕС, членка на НАТО или САЩ, тя ще може по автоматизиран и бърз начин да предостави тази информация на България, която да изпревари атаката и да бъде информирана какви заплахи се наблюдават в международната киберсреда“, отбеляза Кърцелянски.
Очаква се в рамките на година и половина цялостното надграждане на националната система да бъде завършено.
