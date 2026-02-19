Всички анализатори, включително аз, които следим отблизо развитието на Борда за мир, сме скептични. Не случайно той се нарича именно така, защото за момента поне президентът Тръм разглежда развитието на тази институция като корпорация, а не като международна институция, която би могла да управлява една все още активна военна зона, каквато е Ивицата Газа. Това каза близкоизточният експерт Руслан Трад в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио"Много държави, които бяха поканени да участват в мироопазваща част в Ивицата Газа, са отклонили поканата, тъй като се притесняват от възможно насилие и връщане на силите на Хамас. Много трудно ще се стигне до работа на този Съвет за мир, още по-малко до установяване на някакъв ред в Ивицата Газа в следващите месеци“, каза той.По думите му в Борда за мир участват страни, които политически нямат пряко въздействие върху събитията в Газа."Турция, няколко държави от залива, както и Израел участват, но всички тези държави реално имат много различни политики относно бъдещето на Газа", допълни той. "За момента тези разлики не се потушени и вероятно ще има вътрешни дискусии за това как да се намери път напред, за да се прокара и втората фаза от примирието в Газа, която вече трябва да доведе до разполагане на международни сили в района", каза Трад.Според него най-належащо е разрешаването на хуманитарния въпрос в Газа, който изисква стабилизиране на всички входове и изходи на Газа и възстановяване на най-критичната инфраструктура, включително за питейна вода."Следващият въпрос е този за сигурността, защото вътре в самата Газа има редица проблеми, които засягат палестинското население, а не толкова израелската армия. Вътрешно в Газа има сериозна нестабилност. Хамас има опоненти, част от които са подкрепени от Израел. Това доведе до вътрешни сблъсъци, противоречия и проблеми с дистрибуцията на хуманитарната помощ. Това е още един проблем за бъдещите сили и Съвет, които трябва да управляват града, защото ако няма стабилност в самата Газа, няма как да се гарантира сигурността на чуждите сили, които ще бъдат разположени там", обясни близкоизточният експерт.Експертът е на мнение, че няма да има в близките 2-3 месеца нещо по-различно като процес.Относно отношенията между САЩ и Иран той заяви, че се очаква ескалация на напрежението. "Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква буквално в следващите дни. Вероятно неделя или понеделник, ако съдим по струпването на сила и движението на военни части в Близкия изток и към него. Очакваме заседание на Израелския кабинет за сигурност, вероятно неделя-вечерта, което може да бъде сигнал за започване на операцията. Трябва да имаме предвид, че ако такава операция започне, тя няма да включва само отделни удари, а ще стане дума за много по-продължителна кампания в Иран. Затова и загатва и самата администрация на Тръмп", каза експертът.Според Трад, ако няма удар в следващите дни, това ще означава, че взимащите решения във Вашингтон, Тел Авив, Анкара - основните компоненти - вероятно са получили информация, която не са предвидили. Тоест, активизиране на допълнителни военни сили от страна на Иран, които биха ударили сериозно някоя друга военна част или база на САЩ, Израел, Турция и други държави, които участват в подготовката в момента срещу Иран", обясни Трад.