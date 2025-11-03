Руслан Стефанов за Бюджет 2026: Трупането на дълг никога е не е добра идея!

© предаването Метроном по Радио "Фокус" по темата за Бюжет 2026, който се очаква тази седмица да бъде внесен в Народното събрание за разглеждане.



"Това не е добра идея, още повече и в конкретната ситуация, когато се очаква натиск от различни геополитически и икономически фактори върху цените нагоре, и съответно виждате пазари, като пазара на недвижим имоти, какъв е ръста там, т.е. продължаването на тази експанзионистична разхлабена политика означава и продължаване, засилване на тези проинфлационни рискове", отговори Стефанов на въпрос дали е добра или единствено възможна идея постоянното трупане на дефицитни бюджети.



Според главният икономист в Центъра за изследване България все още остава една от Топ 3 страните с най-добри фискални показатели, показателни на бюджет и на дълга, в Европа.



"От тази гледна точка не бива и не можем да бъдем алармисти по отношение на спокойствието на гражданите за стабилността, фискалната или финансовата, на икономиката на България", каза той.



"Фокус" припомня, че според бившите финансови министри Симеон Дянков и Владислав Горанов ще приключим годината с 6% дефицит, а за догодина той се очаква реално да бъде 8%, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се ангажира с 3% дефицит като червена линия на бюджета.







"Аз мисля, че има много политическо говорене, което създава много шум в системата. Виждате, че и особено начинът, по който този бюджет беше обявен след заседанието, т.е. някакви параметри бяха изнесени след заседание на Съвета за съвместно управление, след което започнаха политическите коментари, без да имаме на практика параметрите на бюджета, показва, че всички тези изказвания по-скоро трябва да ги броим към частта политическо говорене, което не бива да се възприема като ясни параметри", коментира Стефанов и допълни:



"Не мога да бъда сигурен, че бюджетът тази година ще завърши на 6% дефицит. Даже напротив, аз очаквам, че бюджетът ще бъде вкаран в рамките на 3% дефицит. Това разбира е въпросът: защо бивши финансови министри го казват това?".



Руслан Стефанов посочи какви може да са причините за различните гледни точки за дефицита на бюджета.



"Единият от тях е да създадат достатъчно пространство на своите колеги, така че след като се окаже, че бюджетът е на 3% дефицит, само те да излязат като звезди. На второ място разбира се, може да създадат фискално пространство, така че техните колеги, които са в момента в управлението, когато се окаже, че действително бюджетът не може да бъде вързан, то това е било оправдано и се знаело още отпреди, и е някакъв фактор от външни и т.н".



"Точно в този случай аз бих възприел тези изказвания по-скоро като част от политическото позициониране и не като коментар на бюджета. Вижте, ако има нещо, което България е доказала след възвеждането на Валутния съвет, то е, че може да поддържа фискална дисциплина", допълни програмният директор и главен икономист в Центъра за изследване.