|Руски граждани губели имоти в България заради мошенически схеми
Сред регистрираните схеми се открояват продажби на имоти чрез подправени документи, както и придобиване на собственост поради фиктивен дълг, оформен чрез т.нар. "вексел“. В подобни ситуации собственикът често разбира за измамата едва след като имотът вече е преминал през публична продан.
Български юристи, цитирани от посолството, подчертават, че правната защита в подобни случаи е изключително сложна. Процедурите за отмяна на вече извършена публична продажба или оспорване на действия по изпълнително дело включват множество съдебни стъпки и често не водят до благоприятен за пострадалия резултат.
Заради това посолството препоръчва на всички руски граждани, които предприемат действия по управление на имот в България — проверка на неговия статус, проследяване на евентуално изпълнително производство или получаване на документи — да се консултират само с проверени и надеждни юристи.
От дипломатическата мисия напомнят, че навременната правна консултация може да предотврати загуби, които впоследствие са трудни или невъзможни за възстановяване.
