Руски граждани губели имоти в България заради мошенически схеми
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:10Коментари (0)39
©
Посолството на Руската федерация в България съобщи, че периодично получава сигнали за руски граждани, станали жертви на различни измамни практики, свързани с недвижими имоти в страната. По данни на дипломатическата мисия зачестяват случаите на незаконни продажби на апартаменти, притежавани от руснаци, извършени чрез фалшиви пълномощни или на базата на несъществуващи задължения.

Сред регистрираните схеми се открояват продажби на имоти чрез подправени документи, както и придобиване на собственост поради фиктивен дълг, оформен чрез т.нар. "вексел“. В подобни ситуации собственикът често разбира за измамата едва след като имотът вече е преминал през публична продан.

Български юристи, цитирани от посолството, подчертават, че правната защита в подобни случаи е изключително сложна. Процедурите за отмяна на вече извършена публична продажба или оспорване на действия по изпълнително дело включват множество съдебни стъпки и често не водят до благоприятен за пострадалия резултат.

Заради това посолството препоръчва на всички руски граждани, които предприемат действия по управление на имот в България — проверка на неговия статус, проследяване на евентуално изпълнително производство или получаване на документи — да се консултират само с проверени и надеждни юристи.

От дипломатическата мисия напомнят, че навременната правна консултация може да предотврати загуби, които впоследствие са трудни или невъзможни за възстановяване.






