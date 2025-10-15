Русинова: Очаква се до 31 октомври МС да е готов да внесе Бюджет 2026 в Народното събрание

© NOVA Приемането на който и да е бюджет на страната има ясни срокове и ясен път. Очаква се до 31 октомври Министерски съвет да е приключил с целия процес и всички консултации със социалните партньори и заинтересовани страни и държавната план сметка да бъде внесена в Народното събрание. Това ще е първият бюджет на страната в евро, предизвикателството е голямо. Не трябва да поставяме под съмнение влизането на България в еврозоната. Независимо, че остават само няколко месеца, има още стъпки, които трябва да се извървят. Това каза Зорница Русинова, председател на Икономическия социален съвет на България, в "Интервюто в Новините на NOVA".



Тя посочи, че страната ни вече има опит с това бюджетът да не се приеме до края на годината, но изрази надежда, че това няма да се случи.



"Трябва да има сериозна отговорност по отношение на всички бюджетни разходи. Има тревоги от страна на експерти от Министерството на финансите. Ние първо трябва да спазим финансовата дисциплина, а и трябва да сме отговорни по отношение на това каква част събираме и каква харчим", обясни още Русинова.



Тя изрази надежда, че страната ни няма да влезе в гръцкия сценарий.



Русинова смята, че "през последните години социалните разходи са нараснали много, в което няма лошо, но трябва да си даваме сметка откъде идват те и накъде се насочват".