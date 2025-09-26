Новини
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Автор: Елиза Дечева 10:30
©
Извинявам се за грубия въпрос, но колко тъп трябва да си, за да кажеш, че на спортен режим “колата сама си замъглява километража"? Това каза пътният експерт Диана Русинова във връзка с коментара на Емрах Стораро от вчера. 

"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява", каза малкият Стораро. 

Целият случай започна от видео, качено в социалните мрежи, на което се вижда как Емрах Стораро и певецът Константин си правят гонка с мощни автомобили в София. По думите на Емрах "гонка" не е точната дума, а "просто забавление". 

"Не знаете кой производител ще му одобри типовото одобрение с такава “екстра" и каква е ползата от това да не виждате показателите на таблото при спортен режим?", посочи още Русинова. 

От СДВР съобщиха, че Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева.







Аликс
За кого е детската площадка в Цар Симеоновата градина? За деца или възрастни? Онова,което видях на 14.04.ме възмути много ,но изглежда само мен !
преди 13 мин.
0
 
 
Не тъп, хипер тъп е! То се видя в интервюто! Глоба от 3000лв. е нищо за този "популярен" ,самозабравил се некадърник !
