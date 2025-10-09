ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румяна Коларова за предложението на ИТН: Всичко това може да се интерпретира като опит да се наложи строга цензура
"Когато говорим за личен живот, големият въпрос е кое е личен живот за един политик и кое е публично. Ако той наруши някакви частноправни норми, това в никакъв случай не е личен живот. Личен живот на един политик дори не е изневярата", допълни политологът.
Коларова отбеляза, че фактите от личния живот и не винаги са минус. "Говорим за разликата между частно лице - гражданин и политик", уточни тя.
"Искам да попитам ИТН да си дадат сметка какво би се случило, ако този закон действаше и се прилагаше спрямо "Шоуто на Слави" и спрямо предишните телевизионни формати, в които Слави Трифонов участваше. Аз не мисля, че те са спазвали такива норми", категорична е Коларова.
Сещам се какво направи екипът на "Шоуто на Слави" с Надежда Михайлова. Беше изключително недопустимо и арогантно. Искам тези политици да си дадат сметка каква е следата им в българската публичност и от какви позиции предлагат този закон", добави тя.
"Предлагат се такъв тип радикални и неприемливи законопроекти, защото е пределно ясно, че те могат да бъдат прокарани. Това е вид заплаха. Надявам се, че това е публична закана, а не реално законодателно намерение", завърши Румяна Коларова.
