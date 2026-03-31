Румяна Александрова: Решенията за покупка се вземат по-бавно, а огледите на имоти са повече, преди да се стигне до сделка
По думите ѝ през първото тримесечие на 2025 г. се отчита забавяне в темпа на сделки и по-внимателно поведение от страна на купувачите.
"Решенията за покупка се вземат по-бавно, а огледите на имоти са повече, преди да се стигне до сделка. Въпреки това, пазарът остава активен, като януари и февруари са били силни месеци, включително заради сделки, започнати още в края на предходната година", допълни Александрова.
Тя подчерта, че ефектът от въвеждането на еврото вече е изчерпан и не е довел до рязък скок на цените. "Част от продавачите, които задържаха имоти с очакване за поскъпване, вече ги върнаха на пазара, което доведе до увеличение на предлагането с около 20–25% спрямо миналата година", каза още експертът.
"Цените на качествените имоти в престижни райони като Лозенец, централната градска част и Докторски паметник отбелязват умерен ръст – между 5% и 10%, като отстъпките при преговори са по-малки. Наблюдава се и ръст на ипотечното кредитиране, тъй като купувачите все по-често разчитат на банково финансиране заради високите цени и изчерпването на личните спестявания. В същото време инвеститорският интерес отслабва, като купувачите с цел инвестиция действат по-предпазливо. Търсенето остава насочено основно към ново строителство, добра градска среда, наличие на метро, зелени площи и задължително паркомясто. В същото време се запазва интересът и към по-стари жилища в утвърдени квартали заради по-добрата инфраструктура и междублокови пространства", посочи Александрова.
Според Александрова, през следващите месеци се очаква пазарът да остане стабилен, с леко покачване на цените и по-ясно разграничение между качествените и надценените имоти.
