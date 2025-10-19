Румънски бизнесмен: Предпочитам да инвестирам в България

© ZF Romania Инвеститор на пазара на спиртни напитки би се възползвал от по-ниски акцизи и по-малък черен пазар в България в сравнение с Румъния, твърди Флорин Радулеску, президент на Асоциацията на спиртните напитки в Румъния.



"Капиталът идва при вас, когато има някакво оправдание. Първо, става въпрос за обем. Колко продавате в тази страна. Каква конкуренция имате? Колко справедлива е законодателната част и след това идват решенията. Ако говорим за Румъния, от гледна точка на акцизите, бих предпочел да отида в България, ако трябва да построя фабрика. Защо да не отида там, когато нивото на акциза е наполовина и може да се вземе предвид покупателната способност на хората в тази страна. Защо бих отишъл в Румъния да построя фабрика, където имам доста значителен черен пазар с всички усилия на служителите на ANAF? Разбира се, на всеки пазар, който е обложен с акцизи, има и черен пазар. Но, моля, бих помислил няколко пъти, преди да взема решение да инвестирам в Румъния“, каза Флорин Радулеску на събитие за стартиране на пазарно проучване на икономическото въздействие на спиртната индустрия в Румъния, предаде StirilePROTV.



Той заяви, че местните производители трябва да бъдат подкрепяни, както е в повечето страни. Според него един производител няма шанс, ако иска да пусне на пазара продукт, който струва 80 леи за литър, а на ъгъла на улицата се продава за 30 леи.



"Бях в Португалия това лято, ние сме и членове на Европейската асоциация на работодателите, бях на конгреса Spirits Europe в Лисабон и там се случи същото, което се случи и тук и продължава да се случва. Загубихме механизма за изчисляване на акцизите, откакто влакът дойде при нас, се събуждаме с влакове и само тази година, за 12 месеца, се събудихме с увеличение от над 25% на акцизите и това се случи в Португалия, докато управляващите там не осъзнаха, че като постоянно увеличават акцизите върху индустрия, която е претоварена с данъци, в един момент не можеш да получиш никакви пари от тях. И тогава замразиха акцизите върху спиртните напитки, а останалите алкохолни напитки ще имат увеличение на акцизите, разбира се умерено, докато достигнат сравнимо ниво, не като румънското“, уточни Флорин Радулеску.



Според изявление на Асоциацията на производителите и вносителите на спиртни напитки, в Румъния, въпреки че бирата и виното доминират в потреблението, спиртните напитки доминират в данъчното облагане. Потребителите плащат почти четири пъти повече акциз за стандартна единица спиртни напитки, отколкото за бира, и до 64 пъти повече, отколкото за вино. Според пазарно проучване на Roland Berger, секторът на спиртните напитки има значителен принос за икономиката, но 30-40% от потреблението остава необложено с данъци поради незаконното производство и черния пазар.



При тези обстоятелства, Spirits Romania призовава за въвеждането на справедлива данъчна система, базирана на съдържанието на етанол, която да третира всички алкохолни напитки еднакво. Такава рамка би намалила пазарните изкривявания, би осигурила стабилни и предвидими приходи за правителството и би насърчила отговорната и умерена консумация във всички категории алкохол.



Организацията отбелязва, че спиртните напитки са важен стълб на румънската икономика - те поддържат десетки хиляди работни места, генерират значителни данъчни приходи и създават стойност в няколко сектора, от селското стопанство до хотелиерството и ресторантьорството. Според пазарното проучване, проведено от Roland Berger, през 2024 г. секторът на спиртните напитки е допринесъл с почти един милиард евро за БВП на Румъния, стойност, сравнима с промишленото производство на окръзи като Бузъу или Олт. От тази сума 520 милиона евро са генерирани директно от оператори, занимаващи се с производство, дистрибуция и продажба на спиртни напитки, докато останалата част отразява косвеното (247 милиона евро) и индуцираното (199 милиона евро) въздействие върху други области на икономиката.



Секторът поддържа приблизително 23 400 работни места, от които 9200 са директни в производството и продажбите, 9800 са косвени в селското стопанство, логистиката, маркетинга и строителството, а 4400 са индуцирани в свързани сектори. Почти една трета от тези работни места са в селското стопанство, което отразява високото търсене на зърнени храни, плодове и други суровини.



Секторът на спиртните напитки допринася с около 156 милиона евро преки данъци в Румъния (данък върху доходите, социални осигуровки, данък печалба). С включени акцизи и ДДС, общите приходи в държавния бюджет са близо половин милиард евро. Само приходите от преки данъци биха могли да финансират цяла година образование за 82 000 ученици от гимназията в Румъния - 10% повече от общия брой ученици от гимназията в Букурещ.