Румънец праща на съд Урсула фон дер Лайен
Автор: Лора Димитрова 19:27Коментари (0)67
©
Румънският евродепутат Георге Пиперя (AUR) съди Урсула фон дер Лайен за клевета, след като председателят на Европейската комисия твърди, че го е свързала, заедно с други подписали вотума на недоверие срещу нея, с руско влияние и политически екстремизъм, предаде румънската медия Ziare.

Пипереа внесе вот на недоверие, който предизвика дебат и гласуване срещу фон дер Лайен, в средата на юли, след като събра достатъчно подписи по темата за тайните съобщения от 2021 г. между ръководителя на Европейската комисия и Алберт Бурла, главният изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Pfizer.

По време на дебата през юли относно вота на недоверие, Пипереа обвини "недемократичната“ Комисия, че е направила процеса на вземане на решения в ЕС "непрозрачен и дискреционен“ и че по този начин институцията е породила "опасявания от злоупотреби и корупция“.

Твърденията на Пипереа

Делото, заведено в Съда на Европейския съюз, повдига въпроси относно границите на политическия дискурс и отговорността на лидерите на общностните институции по време на напрегнати дебати в Страсбург, пише Politico, цитирано от Hotnews.ro.

Румънският евродепутат Георге Пиперя, член на дясното крило на политическа група "Европейски консерватори и реформисти“ (ECR), смята, че председателят на изпълнителната власт го е атакувал лично в изявленията по време на дебатите по вотума на недоверие.

Евродепутатът иска публично извинение за коментарите на председателя на Комисията, които според него включват твърдението, че подписалите предложението са "приятели на (руския президент Владимир) Путин“, "екстремисти“ и разпространители на "конспиративни теории“. "Значителен брой“ от подписалите са се присъединили към процеса, каза Пипереа.

Делото беше отнесено до Съда на Европейския съюз (СЕС), който все още не се е произнесъл по допустимостта му, а Европейската комисия отказа да коментира действията на Пипереа.

"Марионетките на Путин“Урсула фон дер Лайен заяви по време на дебата по предложенията, че Пиперя е взел аргументите си "директно от най-старото ръководство за екстремисти“ и каза за подписалите, че са просто марионетки.

"Виждаме тревожната заплаха от екстремистки партии, които искат да поляризират обществата ни с дезинформация“, каза председателят на Комисията, добавяйки, че има "достатъчно доказателства, че много от тях са подкрепяни от нашите врагове и техните кукловоди в Русия или другаде“.

Манфред Вебер, президентът на дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), от която идва Урсула фон дер Лайен, отиде по-далеч и определи подписалите предложението като "марионетки на Путин“, добавяйки, че "на Путин ще му хареса това, което правят приятелите му тук“.






