България няма проблем с доставките на горива. Това заяви категорично пред журналисти особеният управител на "Лукойл" - България Румен Спецов, който посрещна свои близки след евакуацията от Близкия изток, на летище "Васил Левски" в София. 

"Цените се определят на базата на борсови индекси, а ние иначе проблем с горивата нямаме. Зависи как ще реагират борсовите пазари. Но България няма проблем с доставките на горива", каза той. 

Вчера Комисията за защита на конкуренцията адресира конкретни препоръки към изпълнителната власт с цел гарантиране на конкурентната среда и стабилността на пазара на горива. 

Министър-председателят Андрей Гюров на зеседание на Министерски съвет успокои, че страната ни има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също имат наличности. 

По негови думи България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия.