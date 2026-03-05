Румен Спецов, който посрещна свои близки след евакуацията от Близкия изток, на летище "Васил Левски" в София.
"Цените се определят на базата на борсови индекси, а ние иначе проблем с горивата нямаме. Зависи как ще реагират борсовите пазари. Но България няма проблем с доставките на горива", каза той.
Вчера Комисията за защита на конкуренцията адресира конкретни препоръки към изпълнителната власт с цел гарантиране на конкурентната среда и стабилността на пазара на горива.
Министър-председателят Андрей Гюров на зеседание на Министерски съвет успокои, че страната ни има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също имат наличности.
По негови думи България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.