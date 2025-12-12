Румен Радев е назначавал най-много служебни правителства в двата си мандата, показва справка на Plovdiv24.bg.
От 2017 г. досега оперативното ръководство на страната Радев е поверявал на седем служебни кабинета. Още първият мандат (22 януари 2017 – 22 януари 2022) Радев започва със служебен кабинет. Пет дни след встъпването на президента в длъжност служебен премиер става Огнян Герджиков (27.01.2017 - 4 май 2017). Следва редовен кабинет ("Борисов 3" 4 май 2017 - 12 май 2021), но не изкарва мандата си докрай.
Кабинетът е поверен на служебния премиер Стефан Янев, който всъщност има два последователни мандата - от 12 май 2021 до 16 септември 2021 и после от 16 септември 2021 до 13 декември 2021. Избрано е редовното правителство на Кирил Петков, но то остава по-малко от година - от 13 декември 2021 до 2 август 2022.
Тогава начело на държавата е назначен Гълъб Донев. Той управлява почти цяла година - 308 дни, в два последователни мандата от 2 август 2022 до 3 февруари 2023 и от 3 февруари 2023 до 6 юни 2023. Гълъб Донев е служебен премиер в края на първия мандат на Румен Радев и началото на втория президентски мандат на 22 януари 2022 г.
На 6 юни 2023, след договорка между двете най-големи партии - ГЕРБ и ПП-ДБ, в длъжност встъпва редовния кабинет на Николай Денков - Мария Габриел. Това правителство остава 308 дни, точно колкото двата последователни мандата на служебния премиер Гълъб Донев. Разпада се заради неслучилата рокада на премиерите на двете политически сили.
282 дни или също в два последователни мандата (9 април 2024 - 27 август 2024 и 27 август 2024 - 16 януари 2025), ръководи служебният премиер Димитър Главчев. След предсрочните избори се формира редовния кабинет на Росен Желязков, но той управлява по-малко от една година - от 16 януари 2025 до 11 декември 2025.
До края на втория президентски мандат има още почти цяла година. Проучвайки хронологията на управление, има основания да се предполага, че президентът Радев може да назначи не едно, а две служебни правителства. Това не е добре за силно разклатеното политическо здраве в страната.
Другият дълголетен президент - Георги Първанов, който също изкара два мандата (22 януари 2002 – 22 януари 2012) е назначавал само двама служебни премиери. Това са Марин Райков (13 март 2013 - 29 май 2013) и Георги Близнашки (6 август 2014 - 7 ноември 2014).
ZyklonB
преди 1 ч. и 10 мин.
Той си върши работата съвестно ,просто такива са инструкциите от Москва
Незнам
преди 1 ч. и 17 мин.
Трета теория - било то Агенциите на министерствата са овладяни от ББ. ПееПейците всеки час генерират нови и нови теории. Започва се с немецът, който 2 десетилетия издържа лентяя грък и това правил ББ да краде пари от ЕС (за това искал ЕС и Еврозона, нищо, че колкото по интегриран си там толкоз по-трудно става с кражбата), та се мине през 26000 калинки ТОЧНО толкова, не по-малко не повече, после се мине през ОПОСКВАНЕТО и нищо не останало и видиш ли как при ПеПейския мандат от небето падали долари и марки за 5-те моста над Дунава (още такива щуротии), нищо че НЯМАТ НИТО ЕДНО решение за ЕРМ2, Еврозона, ШЕНГЕН, Спрян мониторинг от 27 години, план за възстановяване от короната, НИЩО, НАДА бе...и се стигне до видиш ли АГЕНЦИИТЕ, а да и прасчо! Ей тия агенции саботирали ВСИЧКО НА ДРУГИТЕ и най-вече на ПеПей, ама като дойдел ББ и ей ти на "ЕРМ2, Еврозона, ШЕНГЕН, Спрян мониторинг от 27 години, план за възстановяване от короната"....начи така кат стане НАЙ-мразим! С 0-ла факти трябва да измисляме все нови и нови коспирации иначе няма какво да напишем, правителството падна и трябва строяваме редиците с тези 0-ла факта за нашата РАБОТА!
Голям Ботев
преди 2 ч. и 5 мин.
Броя на служебните правителства е равен на броя на оставките на редовните правителства! Защо обаче точно при Радев те са най-много и защо не решават Проблема, а само го задълбочават? Отговора е- Поради добре действащата Дълбока държава, създадена от ББ по време на трите му мандата. ПП/ДБ го усетиха на гърба си. Държавата се управлява от Агенциите към Министерствата! Правителството се саботира от Агенциите към Министерствата! Държавата е овладяна от Агенциите! Отделно е овладяна и Съдебната система. Положението е Трагично като на Титаник! Потъваме бавно, но сигурно!
DeCommunism
преди 3 ч. и 12 мин.
Който има разсъдък, този факт трябва да му казва всичко! Този факт казва кой е източникът и производителят на хаос в държавата ни! Но само който има разсъдък ще разбере, както казах...
