В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 16 декември, вторник, президентът ще приеме на "Дондуков" 2, както следва:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Възраждане";
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Движение за права и свободи – Ново начало".
Припомняме, че в понеделник държавният глава откри консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, започвайки с ГЕРБ-СДС, а след това разговаря и с представители на парламентарната група на ПП-ДБ.
