Румен Радев проведе днес среща с
Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), по
време на която подписа меморандум с организацията за стратегическа
приемственост в иновациите в България.
БРАИТ обединява български компании в сферата на високите технологии, иновациите, разработването на изкуствен интелект и има за цел изграждането на устойчива среда за развитието на цифровата и иновационната трансформация в страната чрез диалог с политическите сили.
"Модерното, ускорено и устойчиво развитие на България трябва да стъпва
върху иновациите, икономиката с висока добавена стойност и развитието на
човешкия капитал", заяви на срещата Румен Радев.
Той отбеляза, че по ключовите приоритети има съгласие за развитието на качествено образование и придобиването на реални умения от учениците, засилване на връзката между обществото, образованието и бизнеса.
Институциите трябва активно да подкрепят българския бизнес както у нас,
така и за разширяване на неговите позиции на международните пазари, бе
позицията на Румен Радев.
Той напомни и действията си като държавен глава в подкрепа на българските компании в сферата на високите технологии и иновации, включително с проведената под егидата му кръгла маса, посветена на готовността на страната ни за привличане на инвестиции в тази сфера.
Лидерът на "Прогресивна България“ подчерта също така, че коалицията ще
работи за ускорена цифровизация на административната дейност, която да
изсветли и улесни достъпа до административно обслужване за гражданите и
бизнеса, включително и при провеждането на обществените поръчки.
