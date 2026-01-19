Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания.
"Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания. Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочва президентът и пожелава бързо възстановяване на ранените", написа Радев в X.
Броят на жертвите при влаковата катастрофа в Испания вече е 39, а ранените са 152 души, информира испанската държавна телевизия.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.