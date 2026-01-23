Румен Радев напусна президентството, изпратен с аплодисменти точно в 16:00 часа и предаде поста на Илиана Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
Той бе изпратен на парадния вход на институцията от новия президент на страната Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд вече заема поста на държавен глава.
"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха подкрепа да бъда президент. Днес бе последният ми ден като президент и първият ми като гражданин", каза Радев пред медиите.
Освен от журналисти президентът бе посрещнат и от граждани, които скандираха името му.
