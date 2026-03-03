Сподели close
Залогът за стабилността на Близкия изток е Иран да се откаже от своята ядрена и балистична програма. Това заяви бившият президент на България (2017 - 2026 г.) и лидер на новосъздадената коалиция "Прогресивна България" Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.

"Това, което се случва в Близкия изток е много тревожно. Опитът през последните десетилетия от конфликтите в Близкия изток показва, че всякаква едностранна военна интервенция, без мандат на Организацията на обединените нации, води до дълготрайна нестабилност и рискове. И Европа е най-потърпевша – както от увеличаване на цената на енергоносителите, което вече виждаме, като повишена инфлация, повишена миграционна вълна и риск от тероризъм", обясни Радев.

Той коментира и темата за самолетите на американските военновъздушни сили, които са били на пистата на софийското летище "Васил Левски" към 6:47 часа тази сутрин. "Трябва да е ясно, че всяко учение в съюзен формат се планира от предходната година и се залага в плановете за ученията за следващата година", обясни Радев.