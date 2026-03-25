Решаващата за бъдещето на България кауза е да изхвърлим на парламентарните избори модела "Пеевски-Борисов" от властта, да му отрежем достъпа до публичен ресурс и да спрем кражбите. За постигането на тази кауза днес отново искам доверието на българите. Това заяви от Шумен президентът (2017-2026) и лидер на коалиция ''Прогресивна България'' Румен Радев

"Трябва да поправим ужасните последствия от сглобките и сглобкаджиите, които обещаваха, че ще сложат край на този модел, но веднага се съюзиха с него. Които го легитимираха и му поднесоха властта на тепсия и убиха по този начин надеждата на всички ни, че може да има реална промяна, принципи и морал в политиката", каза Радев.

"Тепърва ще трябва много работа, за да неутрализираме всички тежки последствия от съсипването на българската конституция, което доведе дотам, че дори и изгонено от властта, статуквото пак продължава да я държи чрез "домовата книга“, която въведоха по отношение на служебното правителство. Трябва най-сетне да сложим край на тази арогантност в българската политика. За първи път от много години имаме реалната възможност да променим България", добави Радев. 

По негови думи срещита на "Прогресивна България" с гражданите от цяла България показват "победа на изборите, но въпросът е с колко".

"Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред", каза той.