Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.
''Партиите ясно заявиха, по време на консултациите, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези избирателни промени, така че да се намали до максимум субективизма в броенето и отчитането на гласовете", каза президентът и призова за 100% машинно гласуване.
На въпрос дали ще се яви на предсрочните парламентарни избори със свои политически проект, Радев отговори:
"Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме партиите.Тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. По-належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет".
Радев коментира и темата за растящото напрежение между САЩ и Венецуела:
"Вие сте свидетели, че управляващите положиха неистови усилия, за тази една година, да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция като започнем от срещата на върха на НАТО през сесията на общото събрание на ООН и други формати, но сега странно при такава голяма активност и желание да се изразяват във външната политика - сега странно мълчат".
Радев посочи, че "Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента.
"Този ред вече се разпада, ние сме свидетели на правото на силата и това носи редица рискове пред международната сигурност'', каза той и заяви, че ситуацията е знак, че трябва да бъдат полагани повече грижи за Българската армия, за собствените отбранителни способности.
Президентът участва в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет.
"Честито Богоявление! Да се множат способностите и успехите на войската ни! Както знаете партиите са още в почивка. Но възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна група", каза той по повод празника.
ЗАРЕЖДАНЕ...
aahasfer
преди 1 ч. и 5 мин.
долен миризлив боташчо,и за тебе иде Видовден!
DeCommunism
преди 1 ч. и 39 мин.
Първо ТОТАЛНА забрана на фалшивите машини и след това незабавни избори!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.