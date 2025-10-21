Румен Радев: Управляващите са в парализа

© Булфото "Не искам да говоря преди да видим резултатите от Съвета за съвместно управление, но е видно за всички, че управляващите са в парализа", заяви пред журналисти президентът Румен Радев.



На въпрос проблем ли е за НСО придвижването на държавния глава с личен автомобил, Радев отговори:



"Вносителите на законопроекта от ДПС "Ново начало", с който се отне транспорта на президентската администрация, са записали в оценката за въздействие, че промяната не води до допълнителни разходи. Но същото това "Ново начало“ вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички."



Той е категоричен, че няма да инициира обществена поръчка за закупуване на коли за администрацията на държавния глава.



"Администрацията на президентската институция ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Няма да правим обществени поръчки за коли, гориво, гараж, сервиз и др., защото резултати от тях можем да очакваме чак за следващата президентска администрация, а не искам да предрешавам нейния избор", допълни Радев.