ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Румен Радев: Управляващите са в парализа
На въпрос проблем ли е за НСО придвижването на държавния глава с личен автомобил, Радев отговори:
"Вносителите на законопроекта от ДПС "Ново начало", с който се отне транспорта на президентската администрация, са записали в оценката за въздействие, че промяната не води до допълнителни разходи. Но същото това "Ново начало“ вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички."
Той е категоричен, че няма да инициира обществена поръчка за закупуване на коли за администрацията на държавния глава.
"Администрацията на президентската институция ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Няма да правим обществени поръчки за коли, гориво, гараж, сервиз и др., защото резултати от тях можем да очакваме чак за следващата президентска администрация, а не искам да предрешавам нейния избор", допълни Радев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 60
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: