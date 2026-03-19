Румен Радев на събитие, на което представи приоритетите на неговата партия, предаде репортер на ФОКУС.
От излизането му от президентството до сега Радев избягваше публични изяви и не бе представил ясна конкретика какви ще са приоритетите на коалицията му, с която ще се яви на предсрочни парламентарни избори на 19 април.
Част от икономическия екип на Радев са:
- бившият финансов министър Александър Пулев, Иван Василев - бивш заместник - кмет по направление на ''Финанси и Здравеопазване и Минко Дудев.
"Прогресивна България" е отговор на очакванията на нашето общество за реална промяна, справедливост и благоденствие, за общото ни желание да живеем като европейци в собствения си дом'', започна с тези думи Радев представянето на програмата си.
В изявлението си Радев даде заявка да работи за сформиране на мнозинство от 160 депутати, което да смени състава на Висшия съдебен съвет, който пък от своя страна да избере нов главен прокурор.
''Разбира се, това зависи от математиката на Народното събрание и силите, които го движат'', каза той.
Радев бе категоричен, че без демонтаж на олигархичния модел всякакви следващи управленски конфигурациии и техните политики ще попадат отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал.
"Българската олигархия е дълбоко вкоренена в обществения и икономическия живот на страната, пирамида. Конкретните фигури, политически имена, срещу които българите изляха гнева си в края на миналата година, са само върха на тази пирамида. Само отстраняването на този връх няма да даде необходимите резултати. Необходима е политическа воля и всеобхватна програма с конкретни мерки".
По негови думи първата и най-важна стъпка е отстраняването на върха на тази пирамида от публичната власт и това е основната цел на "Прогресивна България" на изборите.
"Следващата цел е да отрежем олигархията от достъп до публичен ресурс. Ще въведем строг финансов контрол на всички публични разходи и ще извършим ревизия на ключови обществени поръчки, ще въведем санкции за лошо качество и неизпълнение, ще идентифицираме посредниците между върха на тази пирамида и институциите. Ние знаем кои са и ще направим всичко възможно да осветлим техните схеми", допълни той.
Лидерът на ''Прогресивна България'' заяви, че българският бизнес е подложен на огромен натиск.
''Ще обърнем играта, ще защитим бизнеса с нови оздравени институции'',каза той.
Радев се обяви още за:
- реформиране на специалните службите и МВР
-повишаване на отчетността на прокуратурата
-осветяване на знакови дела с обществен интерес
-свободна и независима журналистика
