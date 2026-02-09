Румен Радев.
"Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор", изтъкна той.
Според него тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:
- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- самоуправството със земи и природни ресурси;
- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.
""Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си. Нашата цел е да си отвоюваме държавата", подчертава Радев.
aahasfer
преди 6 мин.
Най-големият некадърник сред летците,станал *натовски генерал* с протекции,прикрил един куп нарушения и СМЪРТНИ СЛУЧАИ има наглостта да говори глупости!!!Ако всички в БНА-то са като тебе - е*аси армията!!!
aahasfer
преди 1 ч. и 13 мин.
Ти,гумет ръдифъ, си символ на тази държава!Колко годинки яде парички и захранваше всеки неморален?!?
