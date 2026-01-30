Румен Радев.
"За малките търговци това беше леко затормозяващ процес. Някои дори написаха на магазините си, че ще работят чак февруари, за да избегнат процеса."
Радев добави, че частният бизнес не е спирал да вдига заплатите в частния сектор.
Лукойл
"Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл". Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е "Карлайл", е едно добро решение".
Според него инвестиционната компания със сигурност е имала разговор за придобиването на активите на рафинерията в Бургас.
Той смята, че разговори продължават и с други заинтересовани купувачи на петролния гигант.
