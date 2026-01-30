Румен Радев пред БНТ в предаването "Панорама".
По думите му се готви една всеобхватна програма. Той не съобщи чия регистрация ще използва на предстоящите предсрочни избори, но добави, че има различни възможности.
"Минималният срок за регистрация е 3 месеца, в които да се регистрира собствена партия. Аз на създаване на партия сега не мога да разчитам. В момента не мога да ви обявя", каза той.
"Най-удобно за олигархията, щеше да бъде да остана президент. Постът е в сигурните ръце на г-жа Илияна Йотова", уточни той.
"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта", изтъкна Радев.
"Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж", заяви Радев.
"9 години ходих из цялата страна, хората настояваха да създам партия, но аз се въздържах, защото се надявах политическата класа да отговори на очакванията на гражданите. Това обаче не се случи. Сглобката уби надеждите на българите. Така стигнахме до днешната патова политическа ситуация", каза той.
"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", подчерта Радев.
"Повярвайте ми, да правиш партия точно в настоящия момент е неблагодарна работа, но това е нашето призвание", изтъкна той.
Относно въпроса "Чий е Крим?", Радев заяви, че съгласно международното право Крим е част от Украйна, но реалността казва, че Крим част от Русия. "Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени".
Радев коментира слуха, че Цветан Цветанов ще бъде част от политическия му проект, с думите, че това е манипулация от олигархията. "Интригата, че Цветанов е час от този екип е толкова абсурдна,че дори не заслужава опровержение", добави той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
канара от изгрев бойс
преди 20 мин.
Tpoловете на мафията вият на умряло, значи Радев е на прав път!
николай стоицев
преди 1 ч. и 1 мин.
Мунчо , най после призна , че според международното право Крим е Украински и Русия го притежава незаконно ! Както би казал професор Вучков " Гледам и не вярвам на ушите си " !
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.