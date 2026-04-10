"Нека гласуваме масово, не само за да победи "Прогресивна България“, а за да има мнозинство в парламента. Защото тогава много по-лесно ще постигнем всичко това, с което се ангажираме днес пред вас". Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев на предизборна среща с граждани във Враца.

На Велики четвъртък лидерът на "Прогресивна България“ подчерта, че ни предстоят дни на скръб, надежда, но и на велика радост. "Нека в тези дни пресеем важното от дребното. Нека прегърнем надеждата и на изборите гласуваме с чисто сърце и по съвест. Аз вярвам, че българите ще гласуват за непреходните ценности - свобода, солидарност и справедливост, който споделя и "Прогресивна България“ посочи той.

Лидерът на коалицията подчерта и проблемите за все повече хора у нас, произтичащи от бързия ръст на цените на продуктите от първа необходимост и припомни несъстоятелните уверения на политици, че въвеждането на еврото няма да доведе до инфлация.

"Затова трябва да се гласува умно, защото тези, които ни вкараха в тази ситуация, сега излизат с претенции, че те щели да я оправят. Вие вярвате ли, че нещо могат да оправят? Могат да оправят себе си. Те това са го доказали", заяви Румен Радев.

Като един от основните проблеми пред региона Румен Радев открои лошата транспортна инфраструктура, която е пречка пред икономическото развитие и подчерта, че неслучайно водач на листата във Враца е арх. Иван Шишков.

Лидерът на “Прогресивна България" се срещна с граждани в Монтана, където е и най-младият водач на листа на коалицията – Димитър Петров, на 27 години.

Румен Радев подчерта необходимостта от много по-активна подкрепа от страна на държавата за земеделските производители, за да може България да има хранителен суверенитет.

"Държавата трябва да подкрепи българския производител и да го защити пред големите търговски вериги, защото в много случаи те го принуждават да продава почти на себестойност. Въпросът за реална подкрепа е още по-належащ на фона на непрекъснато растящите цени на горива, на фуражи и на прекъснатите вериги на доставки“, отбеляза лидерът на "Прогресивна България“.