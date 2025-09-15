Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Румен Радев: Китай е изключително важен икономически партньор за България
Автор: Емануела Вилизарова 21:26Коментари (0)22
© Президентство
Приятелските отношения и доверието между България и Китай създават благоприятни предпоставки за всестранно задълбочаване на икономическото партньорство. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция днес със заместник-министъра на търговията на Китайската Народна Република Лин Дзи и представители на китайска бизнес делегация, която е на посещение в България по повод предстоящата осемнадесета сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. В делегацията са включени представители на компании с дългогодишни традиции на европейския пазар, които проявяват интерес за инвестиции в България.

В срещата участваха посланикът на Китай в България Дай Цинли, генералният директор на Отдела по европейски въпроси на КНР Ю Юантанг, заместник-генералният директор на Отдела за външни инвестиции и икономическо сътрудничество Уанг Ци, директорът на Отдела по външна търговия Лиу Хонгян.

"Китай е изключително важен икономически партньор за България, чийто технологичен прогрес наблюдаваме с интерес“, посочи българският президент в началото на срещата, като отчете възходящото развитие на икономическите отношения между двете държави през последните години. Румен Радев подчерта, че официалното му посещение в КНР през 2019 г. по покана на китайския държавен глава Си Дзинпин е довело до издигането на двустранните отношения до ниво на стратегическо партньорство, което по думите му, може да бъде изпълнено с реално съдържание чрез засилване на сътрудничеството в областта на високите технологии, изкуствения интелект и инвестициите с висока добавена стойност.

Пред представителите на китайския бизнес държавният глава открои предимствата на страната ни за привличане на чуждестранни инвестиции, сред които са стратегическото географско положение, ниските оперативни разходи, благоприятната данъчна политика, както и динамичното технологично развитие на България в областта на изкуствения интелект, АЙТИ и аутомотив сектора.

"Възможностите са огромни. Фирмите ни са гъвкави и могат да предложат надеждно партньорство в кратки срокове, а България е на най-късия път до Европа, предлагайки всички предимства за производство и като логистичен център в ЕС“, посочи още Румен Радев. Развитието на трансграничната пътна инфраструктура, преминаваща през страната ни, гарантира висока доходност на инвеститорите в този сектор, посочи още президентът, акцентирайки върху огромния ръст на транспорта на стоки през българо-турската граница, която от 2024 г. е най-натоварената в света. Обща бе позицията, че развитието на Транскаспийския международен транспортен коридор, с което България е силно ангажирана в партньорство със страните от Централна Азия, е ключов фактор за подобряването на свързаността между Китай и Европа.

Заместник-министърът на търговията на Китай Лин Дзи благодари за възможността да бъде проведена среща с президента на България и подчерта, че засилването на бизнес връзките между двете страни ще доведе до закономерно сближаване между двата народа. "Стратегическото ни сътрудничество ще отиде толкова надалеч, колкото повече се задълбочава икономическото ни партньорство“, каза още Лин Дзи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Масови протести в Сърбия 2025 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Първият учебен ден
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: