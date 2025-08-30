Новини
Румен Радев: Извършва се голяма чистка в ДАНС
Автор: Лора Димитрова 14:22Коментари (1)79
©
В момента санкционирани за корупция от нашите полици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно - няма да стане!

Това заяви пред журналисти държавният глава Румен Радев, предаде репортер на "Фокус".

Той също така коментира, че няма да допусне управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за полицията "главен секретар на МВР“. Отговорността за качеството на неговите работи, за неговата политическа безпристрастност и режим е изцяло в правителство.

По думите му наесен ни очаква сезон на високо политическо напрежение. "Направям се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането ключови решения за бъдещето на страната", каза той.

"Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", заяви още президентът.

Според Радев, България трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО. 

Той изясни въпросът за посланическите назначения. По думите му постовете вече са съгласувани, следват рутинни процедури, като накрая президентът ще издаде указ.

