Христос воскресе! Днес българите сме единни в пожеланията си за здраве, любов и благополучие в семействата и домовете ни. Това написа лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев във Фейсбук.
"Споделяме обща надежда за мир и просперитет. Нека Христовото Възкресение разсее всяка заблуда и опит за подмяна, че не можем да променим към по-добро мислите и делата си, за да променим и съдбата си като народ! Нека вдъхва вяра в духовните ни сили да надмогваме всяко изпитание по пътя към достойното бъдеще на България! Честит Великден!", пише Радев.
