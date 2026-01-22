Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. Това написа тази сутрин във Facebook президентът в оставка Румен Радев.
"През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.
Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!
Готови сме, можем и ще успеем!", пише още той.
мангал от Шикера
преди 1 ч. и 53 мин.
вай вай на кого ни оставяш , седи тука , бес теб кво ше праим . и десито кой ше я наглежда
Пловдивчанин_1
преди 2 ч. и 22 мин.
Аскюфския каунь да се прибира в казармата !
Лошо куче11
преди 2 ч. и 54 мин.
Автобуса за Славяново, тръгва от 7 сектор , бързай да не го изпуснеш, не забравяй и калдъръм кокона Деса- ханъма.
