"Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен президент", каза президента. Той съобщи, че още утре ще депозира оставка.
"Преди девет години Вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи. Атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести. Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам държавния и обществен интерес", каза той.
Време е да сложим край на примирението, заяви Румен Радев. Той благодари на всички, "които са му вдъхвали кураж", благодари на екипа си, съпругата си.
Президентът попита защо българите спряха да гласуват и да вярват на медиите, защо заляха площадите, защо хората се чувстват бедни и живеят в несигурност.
"Порочният управленски модел има външните признаци на демокрацията, но функционира по механизмите на олигархията. Политиката се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание", каза той.
