Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол – с екипите на "Локомотив“ (София) и ЦСКА е многократен шампион и носител на Купата на България, а с успехите му като треньор са свързани едни от най-престижните класирания на страната ни на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол, припомня президентът.
"В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със "славната Пенева чета“, посочва още държавният глава. Напълно заслужено остава и признанието, което той получава през 1996 г. за треньор номер 1 на България за ХХ век, припомня още Румен Радев.
"С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това“, отбелязва още държавният глава.
