Румен Радев, който отдаде почит пред паметта на Васил Левски, като положи цветя пред паметника на Апостола на свободата в София по повод 153 години от неговата гибел.
Той живя кратко, заложи всичко, жертва на живота си, но изпълни своята мисия. Неговата чиста и свята република е непреходен идеал за нас, българите.
Далеч сме от него, за съжаление. Затова трябват дела, а не думи.
Поклон пред паметта на Апостола и много се надявам повече родители да доведат днес децата си на паметника.
