Румен Радев: Ангажираността на младите хора на България с обществени каузи е ключ към силно общество и вдъхновение за промяна

© Държавният глава участва в тържествената церемония по награждаване на младежи, част от Международната награда на херцога на Единбург – България



В България младите хора могат да задават пример, да действат с упоритост и решителност, да вдъхновяват всички ни за промяна. Тяхната ангажираност с обществени каузи е ключът към задружно, сплотено и силно общество. Това заяви президентът Румен Радев на тържествената церемония по награждаване на младежите, постигнали ниво "злато“ и "сребро“ в Международната награда на херцога на Единбург – България.



Наградата на херцога на Единбург е международно утвърдена програма, която насърчава младите хора да полагат усилия и да постигат лични цели в различни области – доброволчество, физическа активност, развитие на умения, проекти в полза на общността. В България Международната награда на херцога на Единбург се провежда под патронажа на държавния глава, като тази година за първи път церемонията се проведе в резиденция "Евксиноград“ във Варна. Президентът Радев връчи почетните значки на 12 младежи, завършили златно ниво. Сертификатите си отличените получиха от посланика на Великобритания у нас Натаниел Копси.



В приветствието си Румен Радев открои утвърдените традиции в образованието, културата и организираната младежка активност във Варна, които са направили града закономерен избор за домакин на инициатива, насърчаваща гражданската активност, социалната отговорност и ангажираност. "Вече 11 издания тази награда привлича участници и партньори и се превърна в платформа, която открива нови хоризонти пред нашите млади хора“, отбеляза държавният глава.



Президентът изрази признателност към целия организационен екип, както и към всички треньори, учители и ментори за предадените знания, умения и опит на младите хора. "Развитието на лидерски качества, обществена и социална ангажираност и чувствителност е изключително важно в нашето забързано, динамично време на множество разделения в обществото ни“, каза още Румен Радев.



Държавният глава определи като безценна подкрепата към младите българи за стремежа им да разгърнат своя потенциал, мечти и амбиции именно в Родината и благодари за усилията на посланик Натаниел Копси и британското посолство у нас за подпомагането на процеса по създаване на среда, в която младите таланти да пожелаят да останат и да се реализират в България. "С всички тези дейности, този широк спектър от инициативи – спорт, благотворителност, чуждоезиково обучение, доброволчество, творчески занимания, вие доказвате и на себе си и пред всички нас като общество силата на човешката ангажираност и на гражданската активност“, каза още Румен Радев.



Президентът поздрави участниците за куража и смелостта при формулирането на високи цели, които впоследствие са успели да постигнат. Преодоляването на вътрешните бариери е най-голямото предизвикателство към постигането на резултати не само в интерес на личностното развитие, но и в името на цялото ни общество, заяви държавният глава. "Именно това ви отличава - вие полагате усилия, воля и енергия да превърнете света около вас в едно по-добро място. Затова и президентската институция подкрепя тази награда, подкрепя всички инициативи, които спомагат нашите млади хора да работят и да развиват себе си, така че да бъдат достойни строители на бъдещето на България, Европа и света“, отбеляза още в приветствието си президентът Румен Радев.