Румен Петков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
"Това е една грозна злоупотреба с власт и то от хора, които атакуваха други народни представители, които са с охрана. Каква е тази женица? Това е нечувана подигравка с властта и с правоохраната, която трябва да срещне много сериозен отпор в Народното събрание" ,каза още той.
"Тук трябва да бъде изискано изслушване на министъра на вътрешните работи. Той трябва да бъде изслушван по много въпроси, като започнем с кадровия погром, като минем през стремежа да бъде прикрит случая "Петрохан“ и да бъдат заметени всички следи към сектата и педофилията. Но този случай е много груба гавра с институционалния подход при определянето на охраняваните лица“, коментира още Петков.
По думите му чрез този акт вътрешният министър показва, че за него няма правила.
Според Петков Емил Дечев не може да осигури честни избори.
"Те нямат никакво намерение да осигурят честни избори, защото този кадрови метеж, който беше направен в МВР, няма аналог, изключая метежа, извършен от Цветан Цветанов през 2009 г. Искам да попитам как точно шефът на СОБТ ще повлияе на честността на изборите – един професионален полицай от кариерата с безупречна репутация? Как точно шефът на ГДБОП ще повлияе на честните избори – един офицер, който се ползва с изключителен авторитет и сред "Европол“ средите, и сред нашите партньори, доказан авторитет и човек, който изправи БОП на крака?“, попита Петков и допълни, че подобни действия демотивират служителите в министерството.
