Румен Петков: В АЯР липсва документ за лицензирането на ядрено гориво на "Уестингхаус"

© В Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) липсва документ, удостоверяващ лицензирането на ядрено гориво на "Уестингхаус", както и параметрите по договора за доставка на свежо ядрено гориво. Това става ясно от отговор на Агенцията по заявление по ЗДОИ от страна на ПП АБВ. Това съобщи пред медиите в Плевен председателят на партията Румен Петков.



В текста на писмото на АЯР до АБВ се казва:



"…На база на нaличната към момента информация Ви уведомяваме, че искания и документи, свързaни c лицензирaне на гориво, произведено от "Уестингxаус Електpик Швеция АБ", засега не ca постьпвали в АЯР, съответно не ca издавани aдминистративни актове c посоченото по-горе съдържание..“



"..Агенцията за ядрено регулиране не участва в преговори и в сключването на договори c доставчици на свежо ядрено гориво, вкл. такива между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и "Уестингхаус Електрик Швеция АБ", и не може да предостави информация по този въпрос..“



Румен Петков подчерта тревожността на горните факти и добави, че те засягат пряко сигурността на ядрената ни енергетика. Той отново посочи отговорността за това на президента Радев.



Председателят на ПП АБВ многократно заявява, че подписването на въпросния договор е противоконституционно, каквото е и становището на Агенцията за ядрено регулиране и на АЕЦ "Козлодуй“. Той е категоричен, че налице е груб натиск, а смяна на горивото за реакторите на ядрената ни централа излага на риск не само България, но и целия регион. Тази заплаха за сигурността е и причината АБВ да сезира Международната агенция за ядрено регулиране по договорите за ядрено гориво с "Уестингхаус“ и "Фраматом“.



Петков отново настоя за подготовка на Енергийна стратегия и в нея с водещо и ключово място трябва да бъде изграждането на четири реактора – двата в Белене и планиране и изграждане на два в Козлодуй“.