ЗАРЕЖДАНЕ...
Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен
©
Това каза бившият министър на вътрешните работи и председател на ПП АБВ Румен Петков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
Така Петков коментира изказването на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски отпреди дни, че правителството е знаело за планираните удари от страна на Израел и САЩ срещу Иран.
"Аз лично съветвам всички наши сънародници, които бяха подложени на това издевателство, да съдят българското правителство за това, че не ги е предупредило. Българското правителство има конституционни задължения, те са се клели пред Народното събрание и въпреки това не предупредиха нашите сънародници. Това престъпление трябва да бъде преосмислено от всички ни“, категоричен бе Румен Петков.
Още по темата
/
Станислав Бачев: България трябва да внимава как действа. За Европа предстоят лоши дни във всяка една сфера
07:12
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
Емил Радев: Трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците
06.03
Георги Чочев от Малдивите: Мъката за хората беше сериозна, някои бяха принудени да нощуват на летището
06.03
Тошко Йорданов: Назначава се човек за PR на министерство, срещу когото има бързо производство за наркотици
06.03
Още от категорията
/
Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
06.03
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Нечувана подигравка! Това е грозна злоупотреба с власт
06.03
Безлов: България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа
06.03
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това е активно мероприятие на ПП-ДБ
06.03
Министърът на образованието за случая "Билгин": МОН чака резултати от прокуратурата, за да се намеси
06.03
Военният министър: Американските самолети в България са логистични и не могат да нанасят удари
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Чолаков за сериозните кадрови промени: Много се увличат
21:43 / 06.03.2026
Военният конфликт в Близкия изток удари сериозно туристическия бр...
21:43 / 06.03.2026
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Неч...
20:07 / 06.03.2026
Още 180 българи ще се приберат от Дубай утре
20:07 / 06.03.2026
Микрофон улови нецензурна реплика на Рая Назарян към депутати
20:05 / 06.03.2026
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това ...
20:04 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.