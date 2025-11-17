Сподели close
Държавният бюджет за 2026 година е един бюджет, в който "БСП-Обединена левица“ постигна много, но не всичко. Бюджетът за догодина е със силно социален ангажимент, който през последните 10 години отсъстваше. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ Румен Петков – председател на политическа партия АБВ, коалиционен партньор в "БСП-Обединена левица“.

"Възродихме швейцарското правило, съумяхме да гарантираме майчинството, да гарантираме ръста в плащането на майчинството и да гарантираме при връщане на младата майка на работа, възнаграждението и помощта да се вдигне от 50% на 75%, и втора година подред едно много сериозно повишение на пенсиите. Разбира се, ръста на минималната работна заплата,“ посочи той и добави, че въпреки че битува мнението, че няма да има коледна надбавка, "БСП-Обединена левица“ ще направи всичко възможно на Съвета за съвместно управление този въпрос да намери своето решение. "Тук не говорим за симпатизанти и членове на една или друга политическа сила, тук говорим за знака към обществото, че ние уважаваме хората, които са се трудили в България за България, че хората са останали, направили избора да живеят и да работят тук, в родината ни. И уважаваме не само техният труд и избор, но уважаваме българщината в тяхното поведение.“

По думите му днешната приходна част в бюджета, инвестициите в икономиката, състоянието на индустрията и на България, и на цяла Европа, са жертва на едно уродливо управление на Европейската комисия, което не е в състояние не просто да защити, а да формулира интересите на Европа, както и да ги защити.

"Винаги е имало критика, винаги е имало агресия при обсъждането на бюджета на страната. Аз съм притеснен от липсата на ефективен, нормален диалог с работодателите,“ каза Петков и добави, че от "БСП-Обединена левица“ са инициирали среща с двата синдиката, в която участваха и Пламен Димитров, и Димитър Манолов, "Получихме подкрепа за нашите виждания, но и признанието, че за пръв път от години имаме парламентарна фракция и имаме Социално министерство в лицето на министър Борислав Гуцанов, който поддържа този изключително активен, последователен диалог, отговорен пред работещите.“