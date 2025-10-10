Румен Христов: Силно се надявам Тръмп скоро да успее да сложи край и на войната между Русия и Украйна

© БНТ Адмирации за президента Тръмп за постигнатото споразумение за край на войната в ивицата Газа! Две години и два дни след нападението и зверствата на Хамас над невинни хора, най-сетне се случи очакваният от целия свят мир. Силно се надявам, че Доналд Тръмп скоро ще успее да сложи край и на войната между Русия и Украйна. Това написа председателят на СДС Румен Христов в социалните мрежи преди минути.



"Нека да оценим приноса и на страните посредници в мирното споразумение - Катар, Турция, Египет и другите арабски държави, подкрепящи усилията за спиране на военния конфликт в Газа, както и на държавите от ЕС, допринесли за това развитие. Въпреки радостта от мира, не бива да забравяме, че предстои размяна на заложници и затворници и най-важната стъпка - разоръжаването на Хамас, което ще гарантира спазването на мирното споразумение", припомня той.



Според Христов, справедливият мир носи надежда за край на страданията на невинните хора в Газа и в Израел и трябва да бъде постигнат и за народа на Украйна, който вече 3 години и 228 дни е подложен на страдания, убийства и разруха от агресора Русия.