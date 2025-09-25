Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Румен Христов: Ролята на господин Борисов никой не я омаловажава
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:30Коментари (0)90
© bTV
"Често ми се налага на отговарям на въпроса на кого е правителството. То е на ГЕРБ–СДС и ИТН, подкрепено от ДПС – Ново начало, защото без тях гласовете не излизат. Правителството си има председател, но същевременно има и лидери на други формации, които са важни за съществуването. Без едно солидно мнозинство в лицето на ГЕРБ-СДС правителството много трудно може да издържи, така че ролята на господин Борисов никой не я омаловажава.“ Това каза пред bTV зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ–СДС и лидер на СДС Румен Христов.

Той отхвърли тезата, че министри "всеки ден получават задачи“ от Делян Пеевски:

"Министрите имат премиер и Министерски съвет. Лидерите имат думата по големите политики, защото крепят мнозинството. Било то за бюджет,  било то за данъчна политика, било то за еврозона, било то за  Шенген, така че нека да не подценяваме ролята на лидерите на политическите формации, които крепят мнозинството. Те в определен момент са по-важни от  министри, председатели, от гледна точка, че ако те не застанат зад правителството или се оттеглят от правителството, то такова няма да има“, добави Христов.

Той коментира и причините за проваленото заседание на парламента и напрежението около службите и протестите.

"Форумът се осигурява от мнозинството. Не успяхме – наш пропуск“, призна Христов.

По думите му отсъстващите депутати са били "служебно ангажирани“, но ще има "оптимизация“, за да не се повтарят празни дни.

За отсъствието на Борисов при вотa и на заседания

"Лидерът решава кога да е в зала. Вотът показа, че имаме солидно мнозинство и без него“, коментира Христов.

Той коментира и темата с ареста на кмета на Варна и определи мотивите на опозицията за вот на недоверие като "недостатъчно силни“.

По казуса с Благомир Коцев:

"Личното ми усещане – добре беше да е под домашен арест, но съдът решава. Производството е за стопански нарушения, не за политическа дейност.“

Софийският апелативен съд остави в сила мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Той, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, са в ареста от 2 месеца и половина с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и пране на пари.

За идеята началниците на ДАНС, ДАР и НСО да се избират от парламента Христов изрази мнение, че правомощията са дадени на президента със закон и могат да се променят със закон.


Още по темата: общо новини по темата: 1575
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
предишна страница [ 1/263 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
14:00 / 23.09.2025
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
12:07 / 23.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Актуални теми
План за възстановяване и устойчивост на България
51-ото Народно събрание
Водна криза
Серия от трусове в Турция
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: