|Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
Той посочи, че ролята на опозицията е да критикува бюджета.
3% дефицит, който е позволен по Закона за публичните финанси ще бъде спазен, целта е той да не бъде надхвърлен, заяви депутатът.
Христов подчерта, че управлението е сложна конструкция – лява партия, в лицето на БСП, дясна партия, в лицето на ГЕРБ-СДС, и ИТН. Той допълни, че без подкрепата на "ДПС-Ново начало" бюджетът не може да бъде приет. По негови думи държавната план-сметка е единствено възможната точно заради тази сложна конфигурация на властта.
"Колегите от ПП-ДБ можеха да бъдат в това управление и да не допускаме увеличаването на данък дивидент и на осигурителните вноски. Но те отказаха, а сега обясняват какво биха направили. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът ѝ би бил по-добър. Аз обаче не съм убеден", допълни той.
Христов коментира, че е има резерви по отношение на данък дивидент и ще обсъди с колегите си както него, така и ръста на осигуровките.
"Наскоро беше обявено, че броят на заетите в публичната администрация е 558 000. За България, с 6,5 млн. население, сигурно това е голяма бройка. На Гърция администрацията е горе-долу толкова, но там населението е 10 милиона", обясни Христов.
Той обаче уточни, че не би искал да говори за съкращения, а за оптимизация в публичния сектор. По негови думи е хубаво този процес да започне и да приключи в рамките на три години.
Христов смята, че приходната част е "малко напрегната", но институциите, които отговарят за събирането на постъпленията, трябва да вършат малко по-ефективно своята работа. Събираемостта върви добре и нагоре, допълни той.
