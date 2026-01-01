ЗАРЕЖДАНЕ...
Румен Гълъбинов за еврото: Хората трябва да са спокойни и да се радват, че успяхме най-после!
©
Според други - влизането в еврозоната е исторически успех и плод на дългогодишни усилия.
"Хората трябва да са спокойни и да се радват, че успяхме най-после. Общата икономическа ситуация в България е в подем, ние имаме общо икономически ръст на БВП над 3 процента", твърди пред NOVA Румен Гълъбинов.
Според икономисти въвеждането на единната европейска валута ще донесе редица позитиви за българската икономика.
"Този позитив ще премине основно през икономическата дейност на тези, които създават, именно на бизнеса. Доверието, което ще се вкара в българската икономика вече е видно и се усеща сред външните инвеститори. Така че според мен плавният преход много бързо ще премине в бърз преход", каза още Райков.
Още по темата
/
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
"Българските евробанкноти са готини!": Анкета на ФОКУС – хляб, сметки и мечти с първите български евро
01.01
Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
01.01
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
01.01
Още от категорията
/
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
31.12
При притеснения: Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
30.12
Панделиева: Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Българските евробанкноти са готини!": Анкета на ФОКУС – хляб, см...
22:18 / 01.01.2026
Кристалина Георгиева: Сега България ще допринесе за оформянето на...
21:55 / 01.01.2026
Кървава Нова година: Мъж уби друг с брадва в тетевенско село
21:00 / 01.01.2026
Трагедия в новогодишната нощ: Мъж загина при катастрофа край Лове...
19:08 / 01.01.2026
Синоптиците предупреждават: От утре в части от страната ще духа м...
19:05 / 01.01.2026
Ще настъпят ли промени с IBAN-те и банковите сметки от днес?
17:34 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.