ЗАРЕЖДАНЕ...
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
© Фокус
България има ясно очертана посока на развитие, която предполага увеличение на осигурителните ставки – и за пенсии, и за здраве, заяви той. "България има предопределено развитие по отношение и на преките, и на косвените данъци. Едва ли ще останем още дълго време с данък 10% за всякакъв вид доходи. Повечето от държавите в еврозоната са с прогресивно подоходно облагане. Има и смесени модели – на пропорционално и прогресивно облагане, които за България биха били приложими“, обясни икономистът.
Изтеглянето на бюджета според него не е прагматично. "Не е неоснователно искането бюджетът да изглежда по различен начин, но за това са нужни структурни реформи, а те не се правят за няколко седмици. Трябва да променим структурата на бюджета, да не зависим само от приходите от ДДС. Трябва да преформатираме бюджета и като програмно бюджетиране, да го направим да прилича на бюджетите на големите и развити икономики в еврозоната, но това ще стане постепенно и ще започне след фактическото ни влизане в еврозоната. За да има такива реформи, трябва да има широко политическо съгласие и подкрепа. Към момента това едва ли ще е възможно“, смята Гълъбинов.
Още по темата
/
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
01.12
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
30.11
Проф.Томов: Падането на кабинета сега ще означава хаос. Няма по-опасно време да разбутваме властта
29.11
Евродепутат: Има сериозно напрежение, което се наблюдава в доста страни членки на ЕС по отношение на бюджета за 2026 година
29.11
Още от категорията
/
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12
Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят
01.12
Представиха актуализирана Методика за разследване на пътнотранспортни произшествия, организират обучения за служители на МВР
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
01.12
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Няма да позволим да ни излъжат": Многохиляден протест в центъра ...
20:05 / 01.12.2025
Отново на протест срещу Бюджет 2026: Граждани блокираха центъра н...
18:44 / 01.12.2025
Министър Гуцанов поиска европейско финансиране за нови домове за ...
17:58 / 01.12.2025
Споразумение за единна президентска кандидатура подписаха ПП–ДБ и...
17:58 / 01.12.2025
КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за декември спрямо но...
15:44 / 01.12.2025
Представиха актуализирана Методика за разследване на пътнотранспо...
15:25 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.