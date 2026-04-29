Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД е подал заявления за напускане. Това съобщиха от ръководството на дружеството, цитирани от ФОКУС. Като основна причина се посочва "продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и липсата на ясна управленска посока и подкрепа от принципала“.

В нея се посочва, че въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията за изграждане и разширяване на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места не са получили удовлетворителна оценка. В същото време в публичното пространство са се формирали внушения, които подкопават доверието в проекта. Според ръководството дружеството е функционирало в среда на противоречиви публични сигнали и липса на координация. През последните месеци не е имало пряка комуникация с принципала, като ключовият диалог се е водел предимно чрез медиите. Подобен подход се определя като неефективен и несъответстващ на добрите управленски практики.

От Съвета на директорите заявяват, че това е довело до управленска несигурност, подкопано доверие и затруднения в устойчивото развитие на инициативата. Липсата на навременен институционален диалог е довела и до недоразумения, включително при комуникацията на икономически показатели.

Посочва се още, че от страна на Министерството на земеделието и храните не е имало изискване за актуализация на стратегията или бизнес плана - ключови документи за управлението на публично предприятие. Вместо това комуникацията се е ограничавала до изискване на оперативна информация в кратки срокове.

Към момента "Магазин за хората" ЕАД разполага с мрежа от 110 търговски обекта в около 90 населени места, като още 25-30 са в процес на договаряне. Според ръководството проектът вече допринася за подобряване на достъпа до основни стоки за десетки хиляди граждани, на цени с 20-30% по-ниски от стандартните в големите търговски вериги.

От дружеството подчертават, че членовете на Съвета са вложили значителен личен ресурс и време, като в началото са работили срещу възнаграждение от около 400 евро. Те заявяват, че не се стремят да запазят позициите си на всяка цена.

Кои са хората в ръководството?

Назначеният Съвет на директорите беше тричленен, като представители на държавата бяха включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член - Ивайло Маринов.

ФОКУС припомня, че проектът стартира по предложение на Делян Пеевски. Първоначалната идея предвиждаше магазините да бъдат разкрити в клонове на "Български пощи", но това изискване отпадна. Държавната компания, под шапката на Министерството на земеделието и храните, управлява мрежа от магазини с ограничена надценка до 10%, в които приоритетно се предлагат български продукти.