Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината, когато сметнем, че всичко е изяснено
"Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста и по тях трябва да се работи много обстойно", обясни Тодоров.
По думите му случаят изисква много задълбочена работа, всяка една подробност по разследването е много важна. Тодоров подчерта, че действат професионално. "Ще кажем истината и резултата от проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл", коментира зам.-министърът на вътрешните работи.
